Saken ble anmeldt den 7. desember 2016 etter at jenta hadde kommet hjem fra skolen og fortalt moren sin hva morfaren hadde gjort med henne da hun var liten.

Samtalen var foranledighet av en samtale fornærmede hadde hatt med helsesøster på skolen basert på et rutinemessig kartleggingsskjema som elevene fylte ut.

På dette hadde fornærmede krysset av for at hun ofte følte seg «trist og lei».

Snakket med helsesøster

Helsesøster ønsket å snakke med fornærmede om dette, men det ønsket ikke fornærmede.

Etter en liten tenkepause, og etter at helsesøster hadde opplyst at hun måtte ta det opp med andre, fortalte fornærmede at morfaren hadde gjort ting med henne da hun var liten, at det var ekkelt og at det hadde skjedd på jobben hans.

Fikk penger

Hun forklarte også at morfaren så seg rundt før han gjorde disse tingene, at han ga henne penger og at han sa at hun ikke måtte si noe til noen.

Ifølge tiltalen fant overgrepene sted i perioden fra 2010 til sommeren 2014. Fornærmede var syv år gammel da overgrepene startet opp.

Etter at fornæmede hadde gitt forklaring på Barnehuset i Stavanger ble 64-åringen pågrepet og avhørt.

Han erkjente da at han hadde befølt fornærmede åtte til ni ganger og at dette hadde skjedd på jobben og hjemme.

I Stavanger tingrett forklarte han at han var skamfull og lei seg for det han hadde gjort mot barnebarnet.

Han erkjente likevel ikke straffskyld, da han mente at han ikke hadde utsatt fornærmede for seksuell omgang, men handling.

Erstatning

Retten la fornærmedes forklaring til grunn og kom til at han skulle dømmes for seksuell omgang med barnebarnet.

Statsadvokat Asbjørn Eritsland la ned påstand om at mannen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Retten kom til at dette var for lite og dømte 64-åringen til fengsel i tre år. Han må også betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

