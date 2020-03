Mindreårige tømte brannslukkingsapparat ved stengt hotell

Det var rundt klokken 21.00 fredag kveld at politiet fikk melding om at fire mindreårige ungdommer tømte et brannslukningsapparat på det nedstengte Hotel Alstor på Tjensvoll i Stavanger.

Politiet rykket ut til stedet og kom der i kontakt med tre gutter og en jente i 14-15-årsalderen.

– De opplyste å ha funnet brannslukningsapparatet ute, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet opplyser videre at ungdommenes foreldre ble kontaktet og at ungdommene ble hentet.

