Like etter klokken 18 onsdag kveld fikk politiet melding om to personer som var observert utenfor Møllehagen skole i Stavanger.

Ifølge meldingen hadde de en merkelig oppførsel. Mennene gikk rundt med verktøy og var til sjenanse, ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Bevæpnet seg

– De som ringte var på lekeplassen. Det var voksne folk. De synes oppførsel til de to personene var mistekelig. De gikk rundt ved verktøy og det var usikkert hva de ville og holdt på med, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder, til RA.

Politiet bevæpnet seg og rykket ut. De fikk raskt kontroll på de to personene. Det var to menn i 20-30-årsalderen. Det viste seg at de ikke hadde noen tilknytning til skolen.

Den ene mannen ble avhørt på stedet. De andre ville ikke si noe.

Hadde øks

Begge er anmeldt for å være i besittelse av farlig gjenstand på offentlig sted, opplyser operasjonsleder Bjørnsen.

Den farlige gjenstanden var en øks.

Begge mennene er kjenninger av politiet, opplyser Bjørnsen overfor RA.

