Mente at han var mistenkt for store mengder narko og at politiet var hos ham og flyttet på vedkubber

En 66 år gammel mann fra Stavanger møtte nylig i Stavanger tingrett for å ikke ha forlatt Stavanger sentrum etter å ha fått pålegg om dette av politiet.

For det har han fått et forelegg som han har nektet å vedta, noe som igjen har ført til at saken har kommet for retten.

27. juni i fjor var 66-åringen på et utested i Stavanger. Han hadde drukket fire glass vin tidligere på dagen og han drakk ytterligere tre drinker på utestedet.

Etter noe tid oppsto det munnhoggeri mellom ham og andre gjester på stedet, og bartenderen ba ham om å forlate stedet. 66-åringen nektet å gå, og bartenderen tilkalte da politiet.

Bedt om gå

En politipatrulje ankom etter hvert stedet og 66 ble med utenfor. Der legitimerte han seg og politiet ba ham deretter om å forlate stedet. Til tross for at politiet anmodet ham om å gå flere ganger, viste 66-åringen ingen tegn til å gå.

Etter hvert fikk han pålegg om å forlate stedet, men da han ikke viste noe tegn til å etterkomme dette pålegget, ble det besluttet at han skulle settes i arresten.

– Overvåket

66-åringen forklarte i retten at grunnen til at ikke forlot stedet var at han reiste seg for fort opp, at det «svimlet» for ham, slik at han måtte holde seg til en stolpe, samt at han fikk hjertearytmi.

Retten kom til at den kunne se bort fra denne forklaringen, men kom under noe tvil til at 66-åringen måtte frifinnes.

Bakgrunnen for det var at 66-åringen forklarte i retten om langvarig overvåking av ham fra politiets side.

Flyttet på vedkubber

«Til tross for at tiltalte er en tidligere ustraffet pensjonist, har han en fast oppfatning av at politiet mistenker ham for befatning med store mengder narkotika, og at de blant annet kopierte nøklene hans den natten han var i politiarrest, for deretter å ta seg inn i boligen hans natten etter», heter det i dommen.

66-åringen forklarte også at han mente at politiet da hadde skrudd på en bryter for varmekabler, noe som førte til at sikringen gikk. Han forklarte også at kort tid etter dette skal politiet ha oppsøkt boligen hans og blant annet tatt

ut deler av en vedstabel, for deretter legge kubbene tilbake på en annen måte.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett er ingen opplysninger om at 66-åringen har en diagnose, eller har vært i kontakt med det psykiatriske hjelpeapparatet.

«Retten finner likevel etter en samlet vurdering ikke å kunne se bort fra den tvil om tilregnelighet som tiltaltes forklaring har foranlediget», heter det i dommen.

Og dermed ble 66-åringen frifunnet.

