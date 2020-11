Mens taxisjåføren skulle hjelpe passasjer inn i bilen stakk mannen (33) av med taxien

Det var en 33 år gammel mann fra Stavanger som nylig møtte i Dalane tingrett.

Der erkjente han ikke straffskyld etter tiltalen. 25. januar i år hadde 33-åringen vært på vinkveld sammen med samboeren i Bjerkreim.

Etter hvert gikk turen også til et utested i området. Der kjøpte han flere flasker cava som han delte med de andre på bordet.

Da 33-åringen og de andre fra gjengen skulle hjem sto det en taxi klar utenfor. Etter å ha fått folkene inn i taxien skulle taxisjåføren hjelpe en av passasjerene med å komme inn på passasjersiden. Mens sjåføren sto der, gikk 33-åringen ut av sin plass bak i taxien, satte seg i førersetet og kjørte.

Taxisjåføren varslet sjefen sin som selv var ute og kjørte denne kvelden. Dermed dro sjefen for å let, og etter kort tid kom den stjålne taxien kjørende mot ham.

Funnet av politihund

Han stoppet bilen slik at den stjålne taxien ikke kunne kjøre forbi, og da han åpnet døren på førersiden satt 33-åringen på passasjersiden.

33-åringen forklarte da at sjåføren hadde stukket av – og kort tid etter dette stakk han selv av fra bilen og gjemte seg på et jorde til han ble funnet av en politihund.

Også innehaveren av utestedet de hadde vært på bekreftet i retten at han hadde sett at det var 33-åringen som hadde satt seg inn i taxien.

33-åringen fastholdt i retten at det ikke var han som hadde kjørt taxien og at han ikke vet hvem sjåføren var. Den forklaringen mente retten var oppkonstruert, og viste til at sjefen som fikk stanset taxien ikke hadde sett at noen forlot bilen.

Dermed kom retten til at 33-åringen både hadde stjålet taxien og kjørt den med 1,59 i promille.

I forbindelse med at han ble framstilt på legevakten i Egersund, kom 33-åringen også med trusler mot en politibetjent.

Ifølge 33-åringen husket han ikke dette, men forklarte at han «sikkert kunne slengt med kjeften». I forbindelse med

straffeutmålingen kom retten til at det var ingen formildende omstendigheter, slik at 33-åringen ble dømt til fengsel i 45 dager.

Han ble også dømt til å betale en bot på 67.000 kroner pluss 4000 kroner i saksomkostninger. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve.

