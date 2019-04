MC-medlemmer krevde penger – ble mishandlet av ti menn

I august 2017 var en 23 år gammel mann på et nachspiel til en 1%-MC-klubb i Sandnes. Her stjal han 700 kroner og 24 bokser med øl før han forlot stedet.

I desember samme år møtte to menn på 21 og 23 år opp hjemme hos mannen som hadde tatt pengene og ølboksene.

Disse mennene er medlemmer av en MC-klubb som sympatiserer med 1%-klubben og de krevde at mannen betalte 25.000 kroner til 1%-klubben som en «bot» for tyveriet. Det ble også sagt at dersom han ikke betalte innen en frist som ble gitt så ville han få bank.

29. januar 2018 kom de to medlemmene av MC-klubben tilbake til 23-åringen. De trengte seg inn i boligen presset 23-åringen inn mot veggen. 23-åringens bror kom også til stedet da han hørte bråk.

Fikk 48 timers frist

Broren fikk da et slag i ansiktet med knyttet hånd og ble holdt rundt halsen av det ene MC-medlemmet, mens det andre medlemmet slo 23-åringen gjentatte ganger i ansiktet og andre steder på kroppen med knyttet hånd.

Før gjerningsmennene forlot stedet fikk 23-åringen en frist på 48 timer til å betale beløpet på 25.000 kroner. Samtidig ble det også vist fram en slåsshanske og det ble sagt at «det blir denne neste gang dersom du ikke betaler».

Det hører med til historien at 23-åringen ikke betalte pengene.

I stedet samlet brødreparet vennene sine og 2. februar i fjor dro ti menn til lokalene til MC-klubben.

– Mishandlet med balltre

Der skal de mishandlet fire av medlemmene i klubben, blant annet ved å slå dem med et balltre.

Det er satt av fire uker til denne saken som skal opp i Jæren tingrett den 20. mai og ti menn er tiltalt for grov kroppsskade/grov kroppskrenkelse mot de fire MC-medlemmene.

Forsvarerne til de to MC-medlemmene mente at deres klienter ikke skulle dømmes for vold på grunn av gjengjeldelse.

Brødrene har i retten bekreftet bruk av vold og at det var snakk om en hevnaksjon. Jæren tingrett kom til at hevnaksjonen ikke var nær nok i tid til at volden kunne gjøres straffri.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på voldens grovhet og at de hadde tatt seg inn i et privat hjem og utøvd vold mot brødrene som bodde der.

Må i fengsel

«Handlingen skjedde som ledd i en privat rettshåndhevelse, og hvor det ble framvist en slåsshanske. Sett i sammenheng med utpressingsforsøkene dreier det seg samlet sett om et alvorlig straffbart forhold hvor de fornærmede ble satt i et avmaktssituasjon, og hvor situasjonen var egnet til å framkalle alvorlig frykt», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

23-åringen ble dømt til fengsel i ni måneder, mens retten kom til at 21-åringen skulle dømmes til fengsel i elleve måneder.

De ble frifunnet for oppreisningserstatning og begrunnelsen for dette var hevnaksjonen som skal ha funnet sted fra brødrenes side.

