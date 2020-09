MC-fører til sykehus etter kollisjon

Det var like før klokken 11.30 torsdag formiddag at politiet fikk melding om et trafikkuhell mellom en bil og en motorsykkel i Hommersåkveien, i nærheten av IKS Hogstad.

Uhellet skjedde i lav hastighet.

Politiet har foretatt avhør og gjort undersøkelser på stedet, og mener at fører av bilen, en mann i slutten av 70-årene, har brutt vikeplikten.

– Fører av motorsykkelen, en mann i slutten av 60-årene, ble kjørt sykehus for observasjon. Sak er opprettet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

