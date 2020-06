Matbutikk slått konkurs

Det var Sandnes Kemnerkontor som begjærte at Laya International Mat AS ble slått konkurs.

Saken var oppe i Stavanger tingrett den 24. mars i år. Laya International Mat AS fikk da en utsettelse med bakgrunn i opplysninger om at det forelå et krav på omkring 400.000 kroner mot en tredjemann.

Laya International Mat AS holdt til opprinnelig i Vågsgata i Sandnes, men har flyttet til Pedersgata i Stavanger.

Laya International Mat AS fikk en frist til den 31. mars for å sende inn et prosesskriv, men har ikke gjort dette.

Kemneren i Sandnes har kommet med et prosesskriv hvor det fastholdes presumpsjon for at skyldneren er insolvent og at skyldig beløp per 7. april er på 202.188 kroner.

Stavanger tingrett kom til at det ikke var holdepunkter for at saksøkerens framstilling var uriktig, og la denne til grunn.

Retten kom også til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for, og at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. august.

