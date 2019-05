Det var Skatteetaten som begjærte at en kvinne i 20-årene ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav 100.569 kroner som har sin bakgrunn i skyldig merverdiavgift.

Kvinnen står oppført som innehaver av et enkeltpersonforetak som driver en dagligvarebutikk i Sør-Rogaland.

Hun forklarte i retten at det er i realiteten er hennes mor som driver virksomheten, og at hun kun har skrevet under på noen papirer og at hun kun står som formell eier.

I kjennelsen fra Dalane tingrett kommer det fram at kvinnen erkjenner å være insolvent og at driften i butikken fram til tirsdag var igangværende.

Retten kom til at ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

«Retten kan ikke se at det rokker ved vurderingen opplysninger skyldneren gir at det i realiteten er moren som driver virksomheten. Det er skyldneren som står som eier av butikken og er ansvarlig for å innberette merverdiavgift. I hvilken grad et ansvar kan gjøres gjeldende ovenfor moren må bostyrer vurdere», heter det i kjennelsen fra Dalane tingrett.

Advokat Hogne Skjerpe er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 27. juni.

