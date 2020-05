Mannen fylte ut meldekortene til kona – det var kanskje ikke så lurt

En 28 år gammel kvinne møtte nylig i Stavanger tingrett for trygdebedrageri.

Bakgrunnen for det er at hun i perioden fra 22. februar 2016 til 12. november 2017 ikke førte tilstrekkelig kontroll med de timene mannen hennes utfylte på meldekortene hennes.

Dette førte til at det ble oppgitt for få timer på meldekortene som ble sendt til Nav, noe som igjen førte til at hun fikk utbetalt 158.639 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i Stavanger tingrett og retten kom til at hun hadde handlet grovt uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at det klare utgangspunktet ved trygdebedrageri av et omfang som i dette tilfelle, også ved grovt uaktsomt trygdebedrageri, vil være ubetinget fengsel.

Samtidig foretok retten en vurdering på om det var mulig å vurdere en betinget dom.

Retten viste til 28-åringens uforbeholdne tilståelse og kom også til at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Dermed kom Stavanger tingrett kom til at hun skulle dømmes til 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager.

