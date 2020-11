Søndag kveld ble en 28 år gammel mann pågrepet på et utested i Stavanger sentrum etter at han viste fram et våpen.

Mannen skal ha vist fram våpenet til både vakter og gjester på stedet, ifølge politiet.

En kvinne (26) som var sammen med mannen ble også kjørt til arresten.

– Gjort beslag av håndvåpen (luft), melder politiet på Twitter, og legger til at de har opprettet sak på forholdet.