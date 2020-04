Klokken 01.31 i natt fikk Sør-Vest politidistrikt melding fra en mann i 20-årene om at han skal ha blitt truet med øks av to personer.

Hendelsen skal ha skjedd i en leilighet i Haugesund sentrum.

Politiet skriver på Twitter at de har pågrepet to menn i 20-årene som mistenkes for ugjerningen.

Det skal ikke ha skjedd personeskader, og politiet er i ferd med undersøkelser.