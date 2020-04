Mann tiltalt for overgrep mot barn i Stavanger

Politiet ble i juni i fjor kontaktet av vitner som ifølge Stavanger Aftenblad overhørte den tiltalte tilby en ung jente penger.

Deretter skal de ha gått inn i en hage i nærheten hvor den seksuelle omgangen skal ha funnet sted.

Like etter ble mannen pågrepet. Han er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år som har en strafferamme på fengsel i inntil seks år. Han er også tiltalt for kjøp av seksuelle tjenester som kan straffes med fengsel i inntil to år.

Mannen nekter straffskyld.

– Min klient erkjenner seksuell handling, men nekter for å ha hatt seksuell omgang med fornærmede, sier forsvarer Arvid Sjødin til Aftenbladet.

Forsvareren ønsker ikke å uttale seg om betalingen som påtalemyndigheten mener har funnet sted.

Jentas bistandsadvokat Rolf Larsen ønsket ikke å kommentere saken overfor avisa.

Rettssaken skulle egentlig gå for Stavanger tingrett i april, men det er usikkert om den kan gjennomføres grunnet smittefare.