Mann tatt for «villmannskjøring»

Den 25 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Kjøringen fant sted på Flyplassvegen på Sola 12. august i år klokken 21.11.

Ved bensinstasjonen ble farten hans målt til 108 kilometer i timen, mens fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

Stavanger tingrett kom til at 25-åringen har handlet forsettlig idet han med viten og vilje overskred fartsgrensen på stedet. Påtalemyndigheten la ned påstand om at han skulle dømmes til betinget fengsel i 18 dager, samt en bot på

13.000 kroner, subsidiært fengsel i 26 dager dersom boten ikke innbetales.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager, som skulle gjøres betinget med en prøvetid på to år, og 13.000 kroner i bot.

Retten kom også til at 25-åringen skulle miste førerretten i 19 måneder,

Ifølge Stavanger tingrett går 25-åringens fartsoverskridelse inn under den folkelige karakteristikken «villmannskjøring», og at han har satt seg ut over all gjeldende trafikklovgivning – og dermed også potensielt satt andre som ferdes i trafikken i fare.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

