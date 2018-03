– Mann stjal skjørt

Roganytt

4. april må en 47 år gammel mann møte i retten tiltalt for en rekke lovbrudd.

Lørdag den 30. september i fjor skal 47-åringen tatt turen til Hillevågsvannet.

Her skal han ha brutt seg inn i fire båter.

Fra den ene båten skal han stjålet nøkler og klær.

Fra en annen båt skal han ha forsynt seg med diverse fiskeutstyr.

I de to siste båtene skal han ikke ha funnet noe av interesse, slik at det ikke ble tatt noe i disse.

Mannen er også tiltalt for å ha forsøkt å bryte seg inn i en bil og for å ha stjålet et skjørt i en butikk på Arkaden.

