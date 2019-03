Mann stjal damesko

Den 36 år gamle mann fra Jæren møtte nylig i Jæren tingrett tiltalt for ymse.

22. januar i fjor var han på et kjøpesenter på Ålgård. Der forsynte han seg med et par damesko til 999 kroner som han la under jakken før han gikk ut av butikken uten å betale for dem.

En av kundene i butikken varslet en ansatt og vedkommende sprang etter 36-åringen og ropte høyt at han skulle legge fra seg skoene han hadde tatt.

En mann som arbeidet i nabobutikken hørte at kvinnen ropte. Han sprang også etter 36-åringen og på et tidspunkt kastet tyven fra seg skoene ved et busskur i nærheten.

Etter en kort stund tok mannen fra nabobutikken igjen 36-åringen, stanset ham og prøvde å holde ham igjen med begge armene.

Knyttet neve

Plutselig slo 36-åringen mannen med knyttet neve og traff ham i haken. Slaget var hardt slik at mannen fikk et kutt i haken, mens 36-åringen begynte å blø fra knokene sine.

I basketaket og mens de sto overfor hverandre snakket 36-åringen om krigen, at han hadde opplevd mye og at han skulle drepe fornærmede.

I forbindelse med hendelsen ble politiet tilkalt og de fant også en mindre mengde amfetamin på 36-åringen.

30. august i fjor ble sammen mann også tatt for ruskjøring på Tasta.

Møtte ikke

I forbindelse med dette hadde han heller ikke gyldig førerkort. Det ble også funnet en liten klump med hasj på ham som ble beslaglagt. I tillegg ble han dømt for å ikke ha møtt til soning ved Sandeid fengsel den 26. april i fjor.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 36-åringen er dømt åtte ganger tidligere. Retten kom også til at samfunnsstraff ikke var anvendelig og kom til at 36-åringen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 45 dager.

I tillegg ble han dømt til å betale en bot på 15.000 kroner og han fikk også sperrefrist for alltid på å erverve førerrett.

