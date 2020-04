Mann som skjøt mot politiet varetektsfengslet i fire uker

Mannen skjøt mot politiet i Dale utenfor Sandnes i Rogaland, og ble selv skutt i magen, skriver Stavanger Aftenblad.

Fengslingsmøtet ble avholdt i Kristiansand ettersom saken etterforskes av Agder politidistrikt. Årsaken er at flere politifolk i Sørvest politidistrikt rutinemessig er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker på grunn av skuddvekslingen.

Retten kom til at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for drapsforsøk og peker blant annet på at forholdet siktede nå mistenkes for, er svært alvorlig.

Siktedes forsvarer, advokat Knut Lerum, ønsker ikke å gi kommentarer i saken på nåværende tidspunkt.

