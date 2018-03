Mann slo to personer ved kjøpesenter

Roganytt

Litt før klokken 21.00 lørdag melder politiet at de er på vei til Magneten kjøpesenter på Ålgård etter at en mann skal ha slått til to personer.

En av dem som ble slått, skal blø fra ansiktet men skal ikke ha behov for ambulanse. Det er foreløpig uklart hvor den mistenkte personen er.

Mistenkte er beskrevet til å være i 20 årene, iført svarte klær, svart hår, og skal ha hatt en svart sekk. Det skal ikke være noen kjent relasjon mellom de involverte, melder politiet.

Klokken 21.36 melder politiet følgende: Politiet har nå kontroll på rett person, han blir avhørt på stedet. Hans forklaring vil bli sammenholdt opp mot de fornærmedes forklaringer.