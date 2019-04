Mann slått konkurs av sin tidligere arbeidsgiver

Tirsdag ble en 34 år gammel mann slått konkurs i Jæren tingrett.

Det var mannens tidligere arbeidsgiver som begjærte 34-åringen konkurs og bakgrunnen for det var et krav på 293.164 kroner.

34-åringen har tidligere jobbet som salgssjef i et firma i distriktet og etter det RA kjenner til stammer kravet fra brudd på en konkurranseklausul.

Jæren tingrett tok en pause i behandlingen av konkursbegjæringen. Dette fordi 34-åringen mente at han kunne refinansiere gjelden sin og betale det aktuelle beløpet.

Etter pausen opplyste han at han ikke fikk refinansiering og den tidligere arbeidsgiveren fastholdt konkursbegjæringen.

LES OGSÅ: Bilfirma slått konkurs

34-åringen erkjente å skylde det aktuelle beløpet og opplyste også at han har annen som samlet utgjør et beløp på 1,6 millioner kroner.

Gjelden omfatter et misligholdt boliglån, kredittkortgjeld og kravet fra den tidligere arbeidsgiveren. Han erkjente også at han ikke er i stand til å betale kravet fra den tidligere arbeidsgiveren og at han har større gjeld enn eiendeler.

Retten la til grunn at det foreligger et forfalt krav mot 34-åringen og at han var insolvent.

Dermed kom retten til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli avholdt den 3. juni.

LES OGSÅ: Kemneren krevde 5,5 millioner kroner – mann fikk «akutt diaré og oppkast»

LES OGSÅ: Nektet å betale p-bot – nå må han ut med 17 ganger så mye