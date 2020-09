Mann skal ha tatt seg inn i bolig og stjålet

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 51 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder på at han 18. oktober i fjor skal ha tatt seg inn i en bolig på Våland via et vindu.

På stedet skal ha stjålet diverse nøkler og diverse verktøy.

Tiltalen lyder også på at 51-åringen var i besittelse av en stjålen elsykkel i forbindelse med tyveriet.

Også i tiden fra 16. til 18. oktober skal han ha mottatt og oppbevart en annen elsykkel, til tross for at denne var stjålen.

I tiden fra 26. juni til 18. oktober i fjor skal han ha mottatt og oppbevart en tredje elsykkel som var stjålen.

Saken skal opp i Stavanger tingrett 25. november i år.

