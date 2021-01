Mann skal ha skutt mot politibiler og politibetjenter

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 63 år gammel mann fra Sandnes. Tiltalen lyder på at 63-åringen har forsøkt å drepe en annen.

3. april i fjor, omkring klokken 21.10, idet han etter anmodning fra politiets operasjonssentral kom ut av sin leilighet i Sandnes, skal han ha skutt flere skudd med en 30 kaliber rifle mot en Mercedes politibil der en politibetjent satt i førersetet. Ifølge tiltalen skal 63-åringen ha forsøkt å drepe politibetjenten, men forsøket mislyktes da prosjektilene prellet av mot frontruten som hadde pansret glass.

LES OGSÅ: Skal ha sagt «neger» til person i butikk

Ifølge tiltalen skal han også ha skutt mot en politibetjent som satt i politiets innsattslederbil som sto like bake Mercedesen. Også her skal prosjektilene ha prellet av på ruten som hadde pansret glass.

I tillegg er han tiltalt for å skutt på, og forsøkt å drepe fire politibetjenter som sto ute og ved de aktuelle bilene. Ifølge tiltalen skal forsøket ha mislyktes da disse ikke ble truffet av noen av skuddene.

LES OGSÅ: Mann skal ha misbrukt søsteren sin

I tillegg er mannen tiltalt for å ha oppbevart en rekke skytevåpen som han ikke hadde tillatelse for. I boligen sin skal han ha oppbevart 30 skytevåpen, mens han på en hytte i Ryfylke skal ha hatt to skytevåpen. I tillegg skal 63-åringen ha oppbevart betydelige mengder ammunisjon.

Saken skal opp i Jæren tingrett 19. januar. Advokat Knut Lerum er oppnevnt som mannens forsvarer. Advokatene Helene Haugland, Kjersti Jæger, Verna Rege Nilsen og Inger Marie Sunde er oppnevnt som politibetjentenes bistandsadvokater.

Det er tatt forbehold om inndragning av samtlige våpen og ammunisjon og eventuelle krav om erstatning vil bli satt fram av bistandsadvokatene.

LES OGSÅ: Må betale 412.460 kroner i erstatning for skader på egen bil

LES OGSÅ: Tatt med en blanding av kokain og amfetamin