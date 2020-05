Mann skal ha betalt for overgrep, men ble lurt

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 56 år gammel mann fra Sandnes.

Den går på at han i september 2012 skal ha vært i kontakt med en ukjent person på Filippinene via en chattetjeneste.

Der skal han ha avtalt at flere barn skulle bli utsatt for seksuelle overgrep, mens han fulgte overgrepene via videochat.

Ifølge tiltalen skal han ha blitt framvist barna og overførte avtalt pengesum, men handlingene ble ikke gjennomført.

I perioden fra 2012 til september 2019 skal han også ha lastet ned og oppbevart 20.000 bilde- og videofiler som framstiller overgrep mot barn.

Han skal også ha vært i kontakt med personer i utlandet som skal ha sendt ham slikt materiale mot betalingen.

56-åringen er tidligere dømt for overgrep, og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at han skal dømmes til forvaring i seks år med fire års minstetid.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Jæren tingrett den 28. september.

