Mann sier han ble frastjålet penger og telefoner

Det var rundt klokken 02.00 natt til søndag at politiet meldte om hendelsen.

– Mann sier han er ranet for penger og flere telefoner, opplyser Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet var i natt i kontakt med mannen, og ifølge ham skal hendelsen ha skjedd i Sandvedparken i Sandnes.

– Gjerningsmenn skulle være tre personer av utenlandsk opprinnelse, melder politiet.

I natt opplyste de at de tar avhør av fornærmede i tillegg til å sjekke området i Sandvedparken hvor fornærmede sier han ble ranet.

– Fornærmede har ikke så mye mer beskrivelse enn at gjerningsmenn skulle være i 25-30 års alderen og av utenlandsk opprinnelse, melder politiet videre på Twitter og legger samtidig til at det blir opprettet sak på forholdet og at fornærmede er på legevakten.