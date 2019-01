Da saken var oppe i Stavanger tingrett i august i fjor ble den 29 år gamle mannen dømt til fire års fengsel.

Også da saken nylig var oppe i Gulating lagmannsrett la politiadvokat Karen Mork ned påstand om at mannen ble dømt til det samme.

Mannen er opprinnelig fra Øst-Europa, men har vært bosatt i Stavanger og retten kom til at han skulle dømmes for menneskehandel og hallikvirksomhet.

Bakgrunnen for dette var at han i perioden fra oktober 2016 til juni 2017 utnyttet en kvinne fra Romania til prostitusjon og seksuelle formål for seg selv.

29-åringen ble kjent med fornærmede på Facebook i begynnelsen av 2016.

Hun var på dette tidspunktet gift og har tre barn og bodde under svært kummerlige forhold.

Fornærmede fikk etter hvert sterke følelser for 28-åringen, noe han responderte på ved å uttrykke det samme tilbake.

Samtidig løy han om at han var gift, og påsto at han var skilt og hadde to barn. Han ga også uttrykk for at de skulle gifte seg, bo sammen og at de hadde en framtid sammen.

Forlot mann og barn

På et tidspunkt bestemte fornærmede seg for å forlate mann og barn og treffe 29-åringen i Bulgaria.

Her behandlet han henne bra og hun fikk snart den oppfatningen at de var reelle kjærester og at de hadde en framtid sammen.

Men etter relativt kort tid sa 29-åringen at de skulle flytte til Polen, noe de også gjorde.

Etter noen dager her ble hun kjørt til en motorvei, hvor hun fikk beskjed om at hun skulle jobbe som prostituert. Der ble fornærmede forklart av 29-åringen hva jobben innebar og priser for de seksuelle tjenestene.

Da hun ikke kunne polsk fikk hun en mobiltelefon hun kunne vise kundene der 29-åringen hadde lagt inn priser på de seksuelle tjenestene.

Til Stavanger

Våren 2017 reiste paret til Stavanger og i forkant av dette hadde fornærmede fått beskjed om at hun også her skulle jobbe som prostituert, noe hun gjorde fram til 28-åringen ble pågrepet i juni samme år.

Lagmannsretten var ikke i tvil om at 29-åringen kjente til fornærmedes sårbare situasjon og at han i den aktuelle perioden bevisst utnyttet hennes sårbarhet til å skaffe seg selv økonomisk fordel i form av utbytte fra hennes prostitusjonsvirksomhet i Polen og Stavanger.

Lagmannsretten la også til grunn at han også ofte snakket nedsettende til henne og at han tidvis brukte vold mot henne.

Retten kom til at det ikke var noen formildende omstendigheter og at fengsel i fire år var en passende straff. I forbindelse med soningen får han fradrag for 594 dager i varetekt.

29-åringen ble også dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning og 150.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

