Politiet fikk meldingen klokken 19.12 mandag.

Den går på at en liten båt som holder på å synke utenfor Tou scene.

– En mann og en hund om bord har fått hjelp av en forbipasserende båt, meldte politiet.

Politi på stedet opplyser til RA at både mann og hund ble reddet, at de er undersøkt av helse og at tiltstanden deres er bra.

Båten har imidlertid gått til bunns.

Ifølge politiet er årsaken til hendelsen foreløpig uklar.