Mann mistenkt for å ha tatt rullator fra kvinne

36-åringen ble pågrepet 12. august og framstilt for varetektsfengsling like før helgen.

Blant annet kommer det fram i fengslingskjennelsen at han er siktet for å ha kommet med trusler. 36-åringen har ikke erkjent straffskyld for dette. Samtidig har han i politiavhør erkjent å ha utøvd «litt skremselspropaganda» mot fornærmede på det aktuelle tidspunktet.

36-åringen har i tillegg forklart at han og fornærmede har en fortid, og at fornærmede tidligere skal ha truet ham med en kniv.Stavanger tingrett kom til at mistankegrunnlaget er oppfylt for denne posten i siktelsen.

Under noe tvil kom også retten til at mistankegrunnlaget var oppfylt når det gjelder ranssiktelsen.

I den forbindelse viste retten til at 36-åringen ble utpekt av fornærmede og at politiet oppfattet henne som fortumlet og at hun hadde smerter.

Ifølge kjennelsen fra Stavanger tingrett oppga fornærmede at hennes rullator var tatt av siktede og hans kjæreste, og at hun hadde gitt en beskrivelse av hvor dette hadde skjedd. Da politiet skal ha oppsøkt adressen fant de rullatoren,

slik som beskrevet av fornærmede.

LES OGSÅ: Skal ha slått og sparket henne og kalt henne stygge ting

En relasjon

Ifølge fengslingskjennelsen har 36-åringen i avhør forklart at han har en relasjon til fornærmede og at han hadde vært på den aktuelle adressen på det tidspunktet fornærmede forklarer at ranet skjedd.

Retten kom til at mistankegrunnlaget også var til stede når det gjelder ranssiktelsen, på tross av at 36-åringen forklarer at fornærmede ikke snakker sant.

Retten kom til at det var gjentakelsesfare og viste i den forbindelse til at 36-åringen i løpet av kort periode på kun et par uker har begått en rekke straffbare forhold.

Stavanger tingrett viste også til at flere av forholdene har elementer av vold og trusler og at samtlige forhold har gjennomført i forbindelse med rusmisbruk.

Retten kom også til at varetektsfengsling ikke var et uforholdsmessig inngrep og at varetektsfengsling er nødvendig for å unngå at siktede begår ny kriminalitet.

Påtalemyndigheten opplyste i retten at saken er ferdig etterforsket og at det vil bli tatt ut tiltale i løpet av høsten.

Retten kom også til at den antar at påtalemyndigheten vil begjære at 36-åringen varetektsfengsles fram til hovedforhandling i saken.

Men foreløpig kom Stavanger tingrett til at han skulle varetektsfengsles i fire uker. 36-åringen har anket kjennelsen til lagmannsretten.

LES OGSÅ: Skal ha voldtatt jente (13)

LES OGSÅ: Kokk valgte å svindle Nav