Mann misbrukte jente (15) på parkeringsplass

Ifølge dommen fra Jæren tingrett hadde han seksuell omgang med en 15 år gammel jente på en parkeringsplass i Sandnes den 7. januar i år. Dagen forut for dette hadde 20-åringen reiste på biltur fra Østlandet sammen med fire kamerater.

En 19 år gammel kamerat av 20-åringen hadde kontakt med fornærmede (15) på Snapchat og kameraten og fornærmede avtalte å møtes.

20-åringen kjørte hele guttegjengen hjem til fornærmedes bolig og 19-åringen møtte henne like ved huset hennes.

Alle guttene dro deretter til Stavanger, men omkring klokken 21.30 på kvelden dro 19-åringen og 20-åringen tilbake til fornærmede. 19-åringen gikk da en tur med fornærmede og i den forbindelse hadde hun frivillig samleie med ham. Etter dette gikk 20-åringen og 15-åringen til en parkeringsplass i nærheten der de hadde samleie.

20-åringen forklarte at han ikke husket at han hadde hatt samleie med fornærmede, selv om han hadde brukt kondom denne dagen. Han forklarte også at han ble smuglet inn i Norge i 2014, og at hendelser tidligere i livet har gjort at han ikke husker.

Underlig

Jæren tingrett fant dette underlig, men kom til at retten ikke trengte å ta stilling til troverdigheten av dette.

Sentralt i saken er et kondom som politiet fant på stedet den 9. januar. På dette er det funnet DNA av 20-åringen på innsiden og av 15-åringen på utsiden.

Retten la også vekt på forklaringene til de tre der alle sier at de var på det aktuelle stedet denne kvelden.

19-åringen har også forklart at 15-åringen og 20-åringen var alene noen minutter.

15-åringen har også forklart at hun ble voldtatt av 20-åringen, men retten kom til at det ikke var nødvendig å ta stilling om det var en voldtekt eller ikke.

Klanderverdig

Retten kom til at det ikke var tilstrekkelig bevist at 20-åringen visste at fornærmede var under 16 år, men mente samtidig at han hadde opptrådt klanderverdig da han ikke hadde sjekket dette.

Når det gjelder 19-åringen har påtalemyndigheten også etterforsket ham, men henla saken på grunn av jevnbyrdighet i alder og utvikling. Samtidig kom retten til at 15-åringen og 20-åringen ikke var dette.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at mye tyder på at handlingen var planlagt av 20-åringen og at han var svært pågående overfor fornærmede for å oppnå samleie. Etter en samlet vurdering kom retten til at han skulle dømmes til seks måneders fengsel for seksuell omgang med barn under 16 år. Han ble også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

