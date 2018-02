Mann misbrukte fosterdatteren sin

Roganytt

Da saken gikk i Stavanger tingrett i juni i fjor kom retten til at 47-åringen skulle dømmes til seks måneders fengsel.

47-åringen har anket dommen og nylig var saken oppe i Gulating lagmannsrett.

Også der nektet han for overgrep mot fosterdatteren.

Ifølge tiltalen fant disse sted i perioden fra desember 2014 til april 2015 et sted i Sør-Rogaland.

I denne perioden skal han ha befølt fornærmede, som på dette tidspunktet var 14 og 15 år gammel, flere steder på kroppen ved flere anledninger.

I forbindelse med tilrettelagte avhør har fornærmede forklart at 47-åringen kom inn til henne etter at hun hadde lagt seg om kvelden. I den forbindelse la han seg

ned ved siden av henne og befølte henne.

Gulating lagmannsrett kom til at fornærmedes forklaring var nøktern og konsistent, og at denne ble støttet opp om av andre vitneforklaringer i saken.

LES OGSÅ: Voldtok kvinne – dro tilbake for å hjelpe henne – voldtok henne en gang til

Meldinger

Sentrale bevis var også meldinger 47-åringen har sendt til fornærmede som har et seksualisert innhold.

47-åringen erkjente bare delvis å ha sendt meldingene og antydet at noen av de andre meldingene var sendt av hans kolleger.

Det mente retten ikke var tilfelle og at dette ikke var troverdig.

LES OGSÅ: Gikk inn på rom og voldtok kvinne som hadde hatt sex med kameraten

Utnyttet og misbrukt

I forbindelse med straffeutmålingen la lagmannsretten vekt på at han grovt har utnyttet og misbrukt sin posisjon som fosterfar for fornærmede for å oppnå egen

seksuell tilfredsstillelse.

Retten viser også til at meldingene han har sendt viser at han presset og manipulerte fornærmede, samtidig som han forsøkte å legge skylden for det som hadde skjedd

over på henne.

Lagmannsretten kom også til at 47-åringen har gjort belastningen til fornærmede enda større ved å hevde at hun løy om disse.

Sist, men ikke minst la retten vekt på at overgrepene hadde fått store konsekvenser for fornærmede, blant annet fordi hun måtte flytte, bytte skole og mistet hele

sin vennekrets.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Tillitsbrudd

«Lagmannsretten har videre lagt vekt på at overgrepene i tillegg var et stort tillitsbrudd både mot fornærmede, mot fosterfamilien, mot fornærmedes mor, mot

barnevernet og mot samfunnet ellers som alle bør kunne stole på at personer som påtar seg å være fosterforeldre er trygge omsorgspersoner. Barn som er under

offentlig omsorg er en særlig utsatt gruppe som har krav på på særlig beskyttelse. Derfor må det reageres strengt når denne tilliten brytes», heter det i dommen.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne

Skjerpet straffen

Politiadvokat Herdis Traa la også denne gang ned påstand om at 47-åringen ble dømt til fengsel i syv måneder.

Det mente Gulating lagmannsrett ikke var nok og dømte ham til fengsel i åtte måneder.

I tillegg ble han til å betale fornærmede 50.000 kroner i oppreisningserstatning,

Han må også betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes