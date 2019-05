Mann misbrukte beruset jente (13)

Overgrepet fant sted i Nord-Rogaland høsten 2017 og fornærmede var 13 år og seks måneder da overgrepet fant sted.

23-åringen og fornærmede hadde møtte hverandre før og på det aktuelle tidspunktet var de passasjerer i en der de satt i baksetet og drakk alkohol.

Fornærmede ble påvirket, kledde av seg og hadde seksuell omgang med 23-åringen.

De var innom en bensinstasjon der de snakket om å ha samleie, noe som førte til at 23-åringen kjøpte kondom. De kjørte videre før bilen ble parert. Da de to andre som var i bilen forlot stedet hadde de samleie i bilen.

23-åringen erkjente de faktiske forhold i første avhør som ble foretatt den 21. november 2017. Da saken gikk i Haugaland tingrett i november 2018 erkjente han straffskyld etter tiltalen.

Tingretten la også til grunn at fornærmede ikke ble presset til å drikke alkohol, at hun var aktiv i handlingene og at disse skjedde frivillig.

Dømt tidligere

Tingretten kom til at 23-åringen skulle dømmes til fengsel i tre år og fire måneder og at straffen var en fellesstraff med en tidligere dom.

Dette ved at han i februar i fjor ble dømt for seksuell omgang med en 14 år gammel jente, og for å ha foretatt en seksuell handling med en 13 år gammel jente.

Disse forholdene fant sted i januar 2017 og tiltale for dette ble tatt ut den 25. juli 2017.

Tingretten la til grunn at det var uklart om denne tiltalen var forkynt for 23-åringen når han begikk det nye overgrepet.

«Men han visste uansett at han var under etterforskning for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år. Dette var ikke tilstrekkelig til å få ham til å avstå fra å begå ny straffbar handling av samme art», heter det i tingrettens dom.

Ikke nok rabatt

Dommen fra tingretten ble anket til Gulating lagmannsrett da 23-åringen mente at han ikke hadde fått nok rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Blant annet ble det vist til at 23-åringen har forklarte seg om straffbare forhold som ikke fornærmede har husket. I tillegg ble det vist til saken var blitt noe gammel uten at 23-åringen kunne lastes for dette.

Grundig avveining

Gulating lagmannsrett kom til at tingretten hadde foretatt en grundig avveining av de hensyn som er styrende for fastsetting av straffen og kom til at anken skulle forkastes.

Dermed ble straffen tre år og fire måneders fengsel der han får fradrag for 28 dager i varetekt.

I tillegg ble han også dømt til å betale fornærmede 90.000 kroner i oppreisningserstatning.

