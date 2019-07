Mann måtte sy flere sting over øyet etter slagsmål

To menn på 21 og 23 år røk i tottene på hverandre utenfor et utested på Skagen i Stavanger natt til søndag.

Hendelsen, som skjedde i to-tiden, endte med legevakt for 23-åringen, som måtte sy flere sting over øyet. Politiet melder på Twitter at de oppretter sak.

Ved Valbergtårnet ble en kvinne og en mann anmeldt for bruk av narkotika. Begge ble bortvist.

Til sammen ble seks personer bortvist fra Stavanger sentrum i natt.