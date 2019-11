– Mann kom i klem mellom gjerde og buss

Sør-Vest politidistrikt har fått melding om en trafikkulykke i Varabergmyra på Sola.

– En person er påkjørt av buss, men skadeomfanget er fortsatt ukjent. Personen har angivelig kommet i klem mellom en buss og et gjerde, og behandles på stedet, meldte politiet.

Politiet meldte noe senere at etter undersøkelser på stedet så framstår uhellet som et arbeidsuhell, inne på et lukket området.

– Uhellet har skjedd i forbindelse med flytting av en buss. En mann i 40 årene, har kommet i klem mellom bussen og et gjerde. Han er kjørt SUS med ambulanse. Hadde skader i en fot. Ukjent skadeomfang. Fører av buss, mann i 50 årene er avhørt. Arbeidstilsynet er varslet, meldte politiet.