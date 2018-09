Roganytt

– Arbeidsulykke med personskade, melding om mann klemt under hjullaster, nødetater på vei, melder politiet klokken 12.45 mandag.

Klokken 12.52 melder politiet følgende: Stedet skal være i Baldersgate. Mann skal være klemt mellom to maskiner, ikke under en hjulaster. Er nå frigjort og ved bevisshet, tatt under behandling av nødetater på stedet. Skal fraktes med ambulanse til SUS.

Saken oppdateres.