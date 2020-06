Mann i 50-årene fikk førerkortet beslaglagt

Det var litt over klokken 01.00 natt til søndag at politiet stanset en bil ved Kjerringholmen i Stavanger.

Føreren, en mann i 50-årene, framstod som beruset.

– Det tas videre undersøkelser av fører. Fører blåste til over lovlig verdi, skriver politiet på Twitter, og legger til at mannen ble avhørt på stedet og samtykket til at førerkortet ble beslaglagt.

Etterkom ikke pålegg

Samme kveld ble en mann i 20-årene satt i arrest og anmeldt etter at han laget bråk på et utested i Stavanger sentrum.

– Han nektet å etterkomme politiets pålegg, skriver politiet på Twitter.

Også i Sandnes ble en mann i 20-årene anmeldt. Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse etter å ha laget bråk på et utested i sentrum.