Mann i 50-årene anmeldes for pirattaxi-kjøring

Det var like før klokken 04.30 lørdag morgen at politiet meldte om at de hadde stanset en bil i Stavanger sentrum på grunn av høy hastighet.

– Fører, mann i 50-årene, anmeldes for kjøring av pirattaxi, opplyser politiet på Twitter.

Det ble gitt bruksforbud på mannens bil og den ble avskiltet på stedet.

Ellers melder politiet om en forholdsvis rolig natt i distriktet.

– En del oppdrag knyttet til beruselse, hovedsakelig i Stavanger og Sandnes, skriver de.