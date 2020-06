Mann i 20-årene mistenkt for å ha kjørt på lyktestolpe

Rundt klokken 04.30 søndag morgen meldte politiet om en lyktestolpe som hang over E39 ved Kongeparken.

Politiet kom til stedet for trafikkdirigering mens de ventet på at representanter fra Lyse skulle komme.

Kort tid etterpå melder de at de har foretatt diverse undersøkelser og at de er i kontakt med en person som mistenkes for å ha kjørt på lyktestolpen.

– Mistenkte, mann i 20-årene, fremstår som påvirket og kjøres til stasjonen for utåndingsprøve, skriver politiet på Twitter.