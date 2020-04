Mann i 20-årene fyllekjørte i Stavanger – fire mistet lappen i Haugesund

Sør-Vest politidistrikt tvitret om følgende trafikkrelaterte hendelser natt til søndag.

#Stavanger klokken 01.17: Personbil stanset for kontroll i Saudagata. Fører, mann i 20-årene, fremstod som påvirket og blåste til over lovlig verdi. Fører anmeldes for forholdet og førerkortet beslaglagt.

#Haugesund: Utrykningspolitiet har natt til søndag gjennomført fartskontroll i 70-sone på E 134, fra Raglamyr mot Toskatjørn. Resultat: Tre forenklede forelegg og fire førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 114 km/t.