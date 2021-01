Mann hadde betydelige mengder amfetamin

46-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tingrett.

3. april 2018 ble han pågrepet på Ullandhaug med 59,46 gram amfetamin med en styrkegrad på 13 prosent. Da politiet foretok ransaking hjemme hos ham samme dag ble det funnet 138,7 gram amfetamin med en styrkegrad på 13 prosent.

Også 6. august 2018 foretok politiet en ransaking hjemme hos ham. Denne gangen ble det funnet 75,20 gram amfetamin med styrkegrad på 14 prosent. Stavanger tingrett kom til at mannen hadde handlet med forsett i forbindelse med at han oppbevarte amfetaminet.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at mengden utgjorde en spredningsfare til tross for at han hadde til formål å bruke amfetaminet selv. I tillegg viste retten til at han er dømt for tilsvarende forhold en rekke ganger tidligere, noe som er skjerpende.

Samtidig la retten vekt på tidsbruken, 46-åringens uforbeholdne tilståelse og at han nå har vist evne og vilje til å avslutte rusmisbruket.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i ti måneder som ble gjort betinget, med en prøvetid på tre år mot at han gjennomfører et narkotikaprogram.

