Mann hadde 877 gram cannabis i leiligheten, boden og postkassen

5-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Da politiet foretok ransaking hos 25-åringen om morgenen 24. april i fjor ble det i postkassen, boden og boligen hans funnet 877,65 gram cannabis.

28. april ble det også funnet omkring fem gram kokain, 92 gram cannabis samt en mindre mengde MDMA hos ham.

25. august i fjor ble det også funnet 4,72 gram cannabis i boden, 6,26 gram cannabis i postkassen og 57 narkotiske tabletter i leiligheten hans.

Også 17. desember 2018 ble det funnet 31 gram cannabis i leiligheten hans.

25-åringen forklarte i retten at han oppbevarte cannabis for eget bruk og videresalg, men at mesteparten gikk til videresalg. Han forklarte også at den øvrige narkotikaen var til eget bruk – og at han kun brukte narkotika i helger og i ferier. Jæren tingrett kom også til at han skulle dømmes for fire tyverier, blant annet for å ta stjålet to kokkekniver fra et kjøpesenter på Jæren.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel uten at 25-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble han dømt til 207 timer samfunnsstraff og han fikk også inndratt 36.800 kroner til fordel for statskassen.

