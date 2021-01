Mann hadde 3,08 i promille

Den 69 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet i Jæren tingrett, men retten besluttet at saken skulle gå til tross for dette.

10. mai i fjor, omkring klokken 17.00 kjørte han bil i Vågsgata i Sandnes. Ifølge dommen framsto han som svært påvirket da han ble stoppet av politiet. Han luktet alkohol, virket sløv og forvirret og reagerte blant annet ikke på gjentatte oppfordringer om å slå av tenningen. Dette førte til slutt at en politibetjent måtte lene seg inn i bilen og slå av tenningen for ham.

En blodprøve av 69-åringen tatt klokken 17.54 samme dag viste en promille på 3,08.

I politiavhør har 69-åringen forklart at han ikke hadde drukket alkohol denne dagen og at han fikk et illebefinnende. Det mente retten den kunne se bort fra og viste til politibetjentens forklaring og analyseresultatet. Jæren tingrett kom også til at han skulle dømmes for to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Retten kom til at han skulle få noe rabatt for at saken var blitt noe gammel og dømte ham til 36 dagers fengsel. Han må også betale 38.500 kroner i bot og mistet førerretten for alltid.

