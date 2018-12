Mann fikk fengsel for å ha kjørt på jente (2)

Hendelsen fant sted på parkeringsplassen til Europris på Storhaug i Stavanger den 25. juli i år.

Den 49 år gamle mannen forklarte at han hadde handlet sammen med døtrene. Da han kjørte ut av parkeringslommen kom han på at en av døtrene hadde glemt noen kort i butikken og at han kjørte fram mot neste parkeringslomme for å sette

bilen der mens han gikk og sjekket i butikken.

Han forklarte at han hadde lav fart, at han svingte inn mot venstre og så plutselig noen vinke foran ham.

I forbindelse med dette kjørte han på en jente som var to og et halvt år gammel som var på stedet sammen med foreldrene.

Jenta havnet under bilen, men de klarte å få henne ut og politi og ambulanse kom til stedet kort tid etterpå.

Som en følge av påkjørselen fikk jenta en punktert lunge, brudd i bekkenet og et kutt i pannen som måtte sys med fem sting.

Stavanger tingrett har oppfattet det slik at hun er fysisk frisk i dag, men at hun har et arr i pannen og at hun er redd for biler.

Retten kom til at jenta må ha vært i 49-åringens synsfelt, og hva som gjorde at han ikke så henne var ikke avgjørende for retten som mente at han hadde ikke hadde handlet tilstrekkelig hensynsfullt eller vært tilstrekkelig aktpågivende ved at han kjørte uten å forsikre seg at det var noen i parkeringslommen.

Retten kom til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 14 dager og han mistet også førerretten i seks måneder.

