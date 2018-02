Roganytt

Litt over klokken 18.00 lørdag melder politiet at de har fått melding om mann over bord etter at båt hadde gått på et skjær ved Vassøykalven.

Mann plukket opp av Sea King, tilsynelatende uskad. Mannen (67) fremstod som alkoholpåvirket, blodprøve tatt og politiet har opprettet sak på forholdet, melder politiet.