Mann drepte hund – uten grunn

Hendelsen fant sted den 22. juli i fjor i forbindelse med at den 27 år gamle mannen var hos kvinnen, som eide hunden, for å hente post.

Etter noe om og men tok 27-åringen med seg for lufting, mens kvinnen laget i stand et måltid. Da 27-åringen kom tilbake hørte hun at båndet ble lagt på plass nedenunder og 27-åringen kom opp.

Kvinnen antok at hunden lå nede på et kaldt gulv med fliser da det var svært høy temperatur på det aktuelle tidspunktet.

Da 27-åringen noe senere skulle forlate stedet oppdaget hun at hunden ikke var inne. 27-åringen svarte noe unnvikende på dette og etter hvert fikk kvinnen med seg noen venner og gikk for å lete etter hunden uten at de fant den.

Da kvinnen senere kontaktet 27-åringen fortalte han at han hadde avlivet hunden.

Ifølge tiltalen fant dette sted i området Misjonsveien/Eiganes gravlund i Stavanger. Avlivingen fant sted ved at han tok et håndkle over hodet på den og slo den hardt i hodet to ganger med en stein. Ifølge tiltalen skjedde avlivingen uten grunn og uten eiers kunnskap og Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes etter dyrevelferdsloven.

Naken på havnesilo

27-åringen ble også dømt for en rekke andre lovbrudd.

1. september i fjor klatret han opp på en av siloen til Stavanger havnesilo og fra denne kastet han et jernrør ned på en bolig. Da politiet kom til stedet observerte de naken person som løp omkring på siloen. Da han ble fraktet til sykehuset rømte han fra dette ved å hoppe ut av et vindu. Ifølge tiltalen hadde 27-åringen ruset seg over tid og var som en følge av dette psykotisk da hendelsen fant sted.

Han ble også dømt for vold og trusler som fant sted ved en bolig på Sunde den 10. juli i fjor.

Slo og kastet kniver

Først slo 27-åringen fornærmede flere ganger i ansiktet/tok kvelertak på ham. Da fornærmede søkte tilflukt på en terrasse fulgte han etter ham. Han bevæpnet seg deretter med to kniver som han kastet etter fornærmede som hadde søkt tilflukt på taket til boligen.

Han ropte videre at han skulle drepe fornærmede og fortsatte med å kaste gjenstander etter fornærmede.

Han ble også dømt for annen vold, ruskjøring med påfølgende biljakt og en rekke tilfeller av skadeverk.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 27-åringen skulle dømmes for flere alvorlige lovbrudd. «27-åringens opptreden bekrefter at han mangler innlevelse i forhold til dyr og menneskelige relasjoner. Samlet sett er det på sin plass å reagere med en lengre fengselsstraff», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Straffen ble fengsel i ett år og ni måneder der han får fradrag for 96 dager i varetekt.

Han fikk også sperrefrist til å erverve førerrett for alltid.

