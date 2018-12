Mann dømt omkring én gang i året siden 1972

I juni i år ble den 60 år gamle mannen dømt i Stavanger tingrett for å ha oppbevart 39,5 gram amfetamin, for å ha rettet en kniv mot en person og for å ha kommet med en rekke verbale trusler.

Blant annet har han en rekke ganger truet forskjellige fengselsbetjenter.

24. juni i fjor var han også i en moské på Jørpeland og forsynte seg med 1000 kroner, klokke, fjernkontroll til varmepumpe, et arabisk hodeplagg og diverse kassetter. Han ble også dømt for stjålet vesken til en person på et sykehjem som inneholdt lommebok med kontanter, pass og bankkort.

I tillegg har 60-åringen også brutt seg inn i flere boliger og stjålet gjenstander.

Blant annet tok han 10.000 kroner i kontanter og nøkler fra en bolig på Tjensvoll den 27. juni i fjor.

Stavanger tingrett kom til at 60-åringen skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern.

60-åringen har anket dommen og Gulating lagmannsrett kom til at den kunne skulle behandle straffeutmålingen.

Nødvendig

Statsadvokat Asbjørn Eritsland var aktor i saken og han anførte at vilkårene for å dømme 60-åringen til tvungent psykisk helsevern var til stede.

Ifølge Eritsland er gjentakelsesfaren kvalifisert og at straffeutskriften viser at 60-åringen siden 1972 er domfelt en lang rekke ganger for lignende forhold, stort sett en dom i året.

Eritsland hevdet overfor retten at tvungent psykisk helsevern er nødvendig for å verne samfunnet, og at uten dette vil 60-åringen falle raskt tilbake til alkohol- og narkotikamisbruk, og ny kriminalitet.

Statsadvokaten viste også til at 60-åringen flere ganger har vært i kontakt med helsevesenet, men ønsker ikke behandling.

Psykotiske symptomer

Gulating lagmannsrett kom til at 60-åringens anke skulle forkastes.

Retten viste til 60-åringen fra perioden fra 1972 til 2016 er dømt 46 ganger.

De sakkyndige har framhevet at alkoholmisbruk er 60-åringens hovedproblem og at han når han ruser seg får han psykotiske symptomer

I tillegg ble det vist til at 60-åringen har fått tilbud om å bo i kommunalt bokollektiv fra januar neste år.

I dette har hver beboer egen boenhet i tillegg til fellesareal.

Bokollektivet er heldøgnsbemannet, men omfatter ikke behandling.

Lagmannsretten kom til at dette botilbudet ikke var tilstrekkelig for å verne samfunnet og kom til at han skulle dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Anne Kroken, 60-åringens forsvarer, sier at hennes klient er svært uenig i dommen og vil anke denne.

– Han har snart vært fengslet i halvannet år, de siste månedene på institusjon. Han har søkt hjelp fra kommunen i en årrekke, men har ikke fått dette, sier Kroken og fortsetter:

– Min klient har bodd på gaten og på hospits og dette er uverdig og denne saken er et resultat av dette.

