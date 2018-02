– Mann ble stukket med kniv

Roganytt

En 41 år gammel mann fra Stavanger må 21. februar møte i retten for grov kroppsskade.

Bakgrunnen for det er at han den 11. april i fjor skal ha stukket en mann i venstre bryst slik at fornærmede fikk en skade i brystmuskelen og fikk påført et kutt

som måtte sys med fire sting.

Det er satt av tre dager til saken og da må 41-åringen også svare for annen vold og trusler.

I tillegg lyder tiltalen på flere tilfeller av kjøring i narkotikarus.

