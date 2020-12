Mann ble stoppet av politiet – må betale 120.000 kroner

Natt til 3. november i år ble den 49 år gamle mannen stoppet av politiet i Bergelandsgata i Stavanger.

En blodprøve av ham viste at han var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2. I tillegg var han også påvirket av amfetamin over straffbarhetsgrensen.

49-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at han ble dømt til fengsel i 24 dager. På grunn av mannens betydelige inntekt ble det også lagt ned påstand om at han ble dømt til å betale en bot på 162.500 kroner.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at kjøring med en slik påvirkningsgrad utgjør et stort faremoment både for ham selv og ikke minst andre trafikanter. I den forbindelse viste retten til at 49-åringen i anmeldelsen fra politiet ble beskrevet som snøvlete og sløv.

Samtidig kom Stavanger tingrett til at den skulle legge noe vekt på 49-åringens tilståelse og dømte ham til 24 dagers ubetinget fengsel.

Når det gjaldt botens størrelse kom retten til at denne skal fastsettes etter 49-åringens inntektsforhold i dag – og at denne skal være halvannen gang brutto månedsinntekt.

Dermed ble han dømt til å betale en bot på 120.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

