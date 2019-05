– Mann betalte for bilder av jente (13)

Nå må den 32 år gamle mannen fra Stavanger møte i Jæren tingrett tiltalt for å ha forledet en 13 år gammel jente til utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Dette ved at han i tidsrommet august – september 2015 skal ha hatt kontakt med den 13 år gamle jenta via Snapchat. Ved flere anledninger skal han ha fått jenta til å ta bilder av seg selv i seksuelt betonte poseringer.

Ifølge tiltalen skal han ha mottatt minst 20 slike bilder mot betaling.

Tiltalen lyder også på at han har anskaffet eller vært i besittelse av eller mot vederlag har gjort seg kjent med framstilling som seksualiserer barn.

Grunnlaget for dette er at han skal ha mottatt de aktuelle bildene fra jenta.

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot 32-åringen.

Den går også på at han skal ha utvist seksuell krenkende eller annen uanstendig atferd mot barn under 16 år.

Dette går på at han i meldingene til jenta skal ha skrevet at hun skulle sende bilder slik at han kunne utføre seksuelle handlinger med seg selv til bildene.

Han skal også ved en annen anledning ha skrevet at han ville betale 6000 kroner «dersom han kunne ha massert henne med olje». Saken skal opp i Jæren tingrett den 19. juni i år.

Politiadvokat Thale Thomseth er aktor og Tor Inge Borgersen er oppnevnt som mannens forsvarer.

