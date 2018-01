Mann ba om å bli slått konkurs

Roganytt

51-åringen fra Stavanger ble fredag slått konkurs i Stavanger tingrett.

51-åringen har drevet et enkeltpersonforetak der han har drevet med drosjebiltransport.

Han opplyste i retten å ha en gjeld på 698.000 kroner og at hans aktiva har en anslått verdi på 200.000 kroner.

Retten kom til at den skulle legge opplysningen fra 51-åringen til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at han antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avhold den 21. februar i år.

