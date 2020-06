Mann anmeldt for å ha truet politiet

Onsdag ettermiddag meldte Sør-Vest politidistrikt at de hadde pågrepet en mann i 30-årene.

– I forbindelse med at en patrulje forkynte et besøks-/kontaktforbud for en mann i 30-års alderen, truet han politiet verbalt, opplyser politiet på Twitter.

Mannen anmeldes for truslene, og også for bæring av kniv på offentlig sted.

– Han ble pågrepet og er nå på vei i arrest, skriver politiet på Twitter.