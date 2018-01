Roganytt

Det melder politiet klokken 20.16 fredag.

Politiet leter etter 74-åringen i området Stokka/Eiganes.

Beskrivelse: Mørkkledd og tynn. Går med caps og stokk.

Litt over klokken 21.00 melder politiet at mannen har kommet til rette og takker publikum for tips.