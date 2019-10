Mann (65) tiltalt for å ha befølt kvinnelig sykepleier

Hendelsen skal ha skjedd i april 2016, ifølge Stavanger Aftenblad.

Mannen er tiltalt for å ha foretatt en seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.

65-åringen er også tiltalt for en rekke andre forhold.

I september i fjor ringte mannen nødnummeret og sa at naboen hadde forsøkt å ta livet av ham. Han sa at han blødde fra halsen og foten, men da ambulansepersonell ankom stedet viste det seg at meldingen var falsk, ifølge tiltalen. I løpet av sju måneder skal mannen ha ringt nødnummeret 15 ganger uten at ha hadde behov for hjelp.

Han er blant annet også tiltalt for ved bruk av vold eller trusler å ha forsøkt å forhindre polititjenestemenn i å foreta en tjenestehandling.

Mannens forsvarer, advokat Anne Kroken, mener mye i saken er rene misforståelser.

– Noe av dette er resultat av et reelt behov for hjelp. Annet er forsøk på spøk og overhodet ikke alvorlig ment, sier Kroken.

Rettssaken mot 65-åringen er berammet til Dalane tingrett og starter 7. oktober.

